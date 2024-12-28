وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال تقتاد العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى د حسام ابو صفية إلى مركز للتحقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 00:52

وزارة الصحة في غزة: قوات الاحتلال تقتاد العشرات من طواقم مستشفى كمال عدوان بما في ذلك مدير المستشفى د حسام ابو صفية إلى مركز للتحقيق

منذ 1 ساعة 27 December، 2024
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