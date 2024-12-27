أسامة حمدان: الاحتلال يرفض حتى الآن وقف إطلاق النار بشكل كامل والانسحاب من غزة وطرحنا مبادرة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار وتبادلا كاملا لكن إسرائيل رفضتها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 23:20

أسامة حمدان: الاحتلال يرفض حتى الآن وقف إطلاق النار بشكل كامل والانسحاب من غزة وطرحنا مبادرة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار وتبادلا كاملا لكن إسرائيل رفضتها

منذ 53 mins 27 December، 2024
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