طباء بلا حدود: استهداف الاحتلال عدة مستشفيات في شمال القطاع يزيد من العبء على كاهل المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 21:46

طباء بلا حدود: استهداف الاحتلال عدة مستشفيات في شمال القطاع يزيد من العبء على كاهل المواطنين

منذ 5 mins 27 December، 2024
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