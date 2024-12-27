المفوض العام للأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 21:46

المفوض العام للأونروا: أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى

منذ 1 ساعة 27 December، 2024
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