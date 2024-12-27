النائب فضل الله: نحن أهل الجنوب والمقاومة والضاحية والبقاع وبيئة المقاومة لم نكن في أي يوم من الأيام بحاجة إلى دليل أن هذه المقاومة ضرورة وطنية وأنها هي التي تحمي ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 18:42

النائب فضل الله: نحن أهل الجنوب والمقاومة والضاحية والبقاع وبيئة المقاومة لم نكن في أي يوم من الأيام بحاجة إلى دليل أن هذه المقاومة ضرورة وطنية وأنها هي التي تحمي ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة

منذ 29 mins 27 December، 2024
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