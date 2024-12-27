مراسل المنار: العدو الصهيوني يقوم بعملية تفجير في بلدة ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 18:42

مراسل المنار: العدو الصهيوني يقوم بعملية تفجير في بلدة ميس الجبل

منذ 41 mins 27 December، 2024
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