لبنان: العدو ينفذ تفجيرات في بلدة الناقورة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 18:40

لبنان: العدو ينفذ تفجيرات في بلدة الناقورة جنوب لبنان

منذ 52 mins 27 December، 2024
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