وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,436 شهيدا و108,038 جريحا منذ بدء العدوان على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 14:02

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,436 شهيدا و108,038 جريحا منذ بدء العدوان على غزة

منذ 22 mins 27 December، 2024
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