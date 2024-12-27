قوات الشهيد عمر القاسم: قصفنا بقذائف “الهاون” مقر قيادة وسيطرة تابع لـ”جيش” الاحتلال في محور “نتساريم” وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 12:30

قوات الشهيد عمر القاسم: قصفنا بقذائف “الهاون” مقر قيادة وسيطرة تابع لـ”جيش” الاحتلال في محور “نتساريم” وسط قطاع غزة

منذ 22 mins 27 December، 2024
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