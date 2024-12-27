مصادر فلسطينية: الافراج عن 25 أسيراً معظمهم من شمال قطاع غزة جرى اعتقالهم أثناء العملية العسكرية في شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 12:30

مصادر فلسطينية: الافراج عن 25 أسيراً معظمهم من شمال قطاع غزة جرى اعتقالهم أثناء العملية العسكرية في شمال قطاع غزة

منذ 39 mins 27 December، 2024
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