طيران الاحتلال ينفذ غارات على محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 12:30

طيران الاحتلال ينفذ غارات على محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 27 December، 2024
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