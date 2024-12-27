إعلام العدو: تم تقديم لائحة اتهام ضد جندي احتياطي يبلغ من العمر 24 عامًا بتهمة اقتحام مستودع إمدادات بالقرب من كريات شمونة وسرقة ملابس وأحذية تم التبرع بها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 12:30

إعلام العدو: تم تقديم لائحة اتهام ضد جندي احتياطي يبلغ من العمر 24 عامًا بتهمة اقتحام مستودع إمدادات بالقرب من كريات شمونة وسرقة ملابس وأحذية تم التبرع بها

منذ 1 ساعة 27 December، 2024
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