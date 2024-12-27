الرئيس ميقاتي: لا صحة لما أشيع عن تبلغ لبنان بالواسطة ان “اسرائيل” لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة 60 يوماً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 10:56

الرئيس ميقاتي: لا صحة لما أشيع عن تبلغ لبنان بالواسطة ان “اسرائيل” لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة 60 يوماً

منذ 10 mins 27 December، 2024
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