القوات المسلحة اليمنية: عملياتِنا لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 10:58

القوات المسلحة اليمنية: عملياتِنا لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها

منذ 39 mins 27 December، 2024
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