جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطالب الموجودين داخله بالخروج إلى ساحته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2024 - 07:50

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان ويطالب الموجودين داخله بالخروج إلى ساحته

منذ 8 mins 27 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة