جيش الاحتلال يحرق منازل للمواطنين في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 07:52

جيش الاحتلال يحرق منازل للمواطنين في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

منذ 60 mins 27 December، 2024
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