قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس وبلدة قصرة في جنوبها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 03:12

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد شرقي مدينة نابلس وبلدة قصرة في جنوبها

منذ 1 ساعة 27 December، 2024
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