3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي منزلا لعائلة أبو بيض بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 01:42

3 شهداء وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي منزلا لعائلة أبو بيض بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة

منذ 12 mins 27 December، 2024
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