قوات الاحتلال تفجر روبوتا مفخخا رابعا في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 27 2024 - 01:40

قوات الاحتلال تفجر روبوتا مفخخا رابعا في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

منذ 44 mins 27 December، 2024
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