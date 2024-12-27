طائرات الاحتلال تشن غارة على منزل في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2024 - 01:40

طائرات الاحتلال تشن غارة على منزل في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 1 ساعة 27 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة