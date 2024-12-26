اليمن | حكومة صنعاء: العدوان الإسرائيلي لن يمر من دون عقاب والحكومة وقواتها العسكرية والأمنية تواصل العمل بلا كلل للدفاع عن الحقوق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 22:34

اليمن | حكومة صنعاء: العدوان الإسرائيلي لن يمر من دون عقاب والحكومة وقواتها العسكرية والأمنية تواصل العمل بلا كلل للدفاع عن الحقوق

منذ 26 mins 26 December، 2024
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