مستشفى العودة: إصابة مدير المستشفى و6 من أفراد الطواقم الطبية جراء تفجير الاحتلال “روبوتات” مفخخة في محيط المستشفى شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 22:36

مستشفى العودة: إصابة مدير المستشفى و6 من أفراد الطواقم الطبية جراء تفجير الاحتلال “روبوتات” مفخخة في محيط المستشفى شمال قطاع غزة

منذ 36 mins 26 December، 2024
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