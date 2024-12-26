المكتب السياسي لأنصارالله: نؤكد جهوزية القوات المسلحة في الرد السريع على العدوان ومقابلة التصعيد بالتصعيد دون حسابات أو تراجع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2024 - 22:36

المكتب السياسي لأنصارالله: نؤكد جهوزية القوات المسلحة في الرد السريع على العدوان ومقابلة التصعيد بالتصعيد دون حسابات أو تراجع

منذ 58 mins 26 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة