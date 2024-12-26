المكتب السياسي لأنصارالله: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية والخدمية والبنية التحتية في صنعاء والحديدة يكشف عن مدى الإجرام الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 22:34

المكتب السياسي لأنصارالله: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية والخدمية والبنية التحتية في صنعاء والحديدة يكشف عن مدى الإجرام الصهيوني

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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