اعلام العدو: الضابط الإسرائيلي قُتل في قطاع غزة بعد إطلاق نار لكن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحقق في ملابسات الحدث – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 14:52

اعلام العدو: الضابط الإسرائيلي قُتل في قطاع غزة بعد إطلاق نار لكن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحقق في ملابسات الحدث

منذ 7 mins 26 December، 2024
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