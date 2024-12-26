فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2024 - 14:52

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة

منذ 24 mins 26 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

 

 

التعليقات

ذات صلة