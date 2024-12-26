وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 45399 شهيدا و107940 جريحا منذ 447 يوما من العدوان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 14:52

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 45399 شهيدا و107940 جريحا منذ 447 يوما من العدوان الصهيوني

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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