فلسطين المحتلة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 في قصف العدو الإسرائيلي منزل عائلة دلول جنوب مدينة غزة مساء أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 14:50

فلسطين المحتلة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 في قصف العدو الإسرائيلي منزل عائلة دلول جنوب مدينة غزة مساء أمس

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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