مراسل المنار : بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وادي الحجير عبر بلدة القنطرة ونزوح الأهالي من القنطرة عدشيت القصير والقصير دخلت قوة من الجيش اللبناني إلى بلدة القنطرة برفقة سيارة إسعاف بعد معلومات عن إصابة موظف لبناني يعمل مع قوات اليونيفيل الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
مراسل المنار : بعد توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وادي الحجير عبر بلدة القنطرة ونزوح الأهالي من القنطرة عدشيت القصير والقصير دخلت قوة من الجيش اللبناني إلى بلدة القنطرة برفقة سيارة إسعاف بعد معلومات عن إصابة موظف لبناني يعمل مع قوات اليونيفيل الدولية