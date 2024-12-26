وزير الأمن القومي لدى الاحتلال “إيتمار بن غفير” يقتحم المسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 08:40

وزير الأمن القومي لدى الاحتلال “إيتمار بن غفير” يقتحم المسجد الأقصى المبارك

منذ 8 mins 26 December، 2024
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