مصادر صحفية: شهداء ومصابون وصلوا إلى مستشفى المعمداني بعد استهداف الطيران الحربي منزلاً يعود لعائلة الخور في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 08:42

مصادر صحفية: شهداء ومصابون وصلوا إلى مستشفى المعمداني بعد استهداف الطيران الحربي منزلاً يعود لعائلة الخور في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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