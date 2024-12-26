صـحـيـفـة هـآرتـس “الاسرائيلية”: نتنياهو وكاتس يدعمان شن هجوم على اليمن في مقابل رئيس الموساد الذي يطالب بشن هجوم على إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 08:40

صـحـيـفـة هـآرتـس “الاسرائيلية”: نتنياهو وكاتس يدعمان شن هجوم على اليمن في مقابل رئيس الموساد الذي يطالب بشن هجوم على إيران

منذ 56 mins 26 December، 2024
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