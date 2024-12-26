مصادر اعلامية: قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 26 2024 - 07:08

مصادر اعلامية: قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية بنابلس

منذ 8 mins 26 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة