قوات الاحت.لال تقتحم بلدتي عزبة سلمان وباقة الحطب قضاء قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 07:08

قوات الاحت.لال تقتحم بلدتي عزبة سلمان وباقة الحطب قضاء قلقيلية

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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