سرايا القدس – كتيبة طولكرم: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص في محور حارة الشجاعية في مخيم نور شمس وفجرنا عدداً من العبوات في آليات الاحتلال وقوات الإسناد محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 05:36

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: استهدفنا قوة مشاة إسرائيلية بزخات كثيفة من الرصاص في محور حارة الشجاعية في مخيم نور شمس وفجرنا عدداً من العبوات في آليات الاحتلال وقوات الإسناد محققين إصابات مؤكدة

منذ 2 ساعة 26 December، 2024
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