مستشفى العودة – النصيرات: الاحتلال يقصف بشكل مباشر مركبة صحافة تابعة لقناة القدس اليوم أمام بوابة المشفى الجنوبية في مخيم النصيرات وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 26 2024 - 02:26

مستشفى العودة – النصيرات: الاحتلال يقصف بشكل مباشر مركبة صحافة تابعة لقناة القدس اليوم أمام بوابة المشفى الجنوبية في مخيم النصيرات وسط القطاع

منذ 30 mins 26 December، 2024
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