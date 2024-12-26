إصابة ممرض في مستشفى كمال عدوان بجروح خطيرة أثناء تأدية عمله في قسم العناية المركزة جراء تفجير الاحتلال روبوت مفخخ بجوار المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 02:26

إصابة ممرض في مستشفى كمال عدوان بجروح خطيرة أثناء تأدية عمله في قسم العناية المركزة جراء تفجير الاحتلال روبوت مفخخ بجوار المستشفى

منذ 1 ساعة 26 December، 2024
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