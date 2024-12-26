وكالة شهاب: أكثر من 30 مفقودًا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة دلول في حي الزيتون بمدينة غزة ولم يتم انتشالهم حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2024 - 00:50

وكالة شهاب: أكثر من 30 مفقودًا تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة دلول في حي الزيتون بمدينة غزة ولم يتم انتشالهم حتى الآن

منذ 30 mins 26 December، 2024
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