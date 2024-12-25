حماس: الاحتلال الاسرائيلي وضع شروطا جديدة ما أجّل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا

قالت حركة حماس في بيان لها الأربعاء إن “مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي”.

وأوضحت الحركة “أنها أبدت المسؤولية والمرونة غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطًا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، ما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحًا”.

يذكر ان المفاوضات كانت تسير بشكل جدي للتوصل الى اتفاق برعاية مصرية قطرية، بهدف وقف العدوان على غزة وإطلاق سراح الاسرى المحتجزين في القطاع مقابل اطلاق الاسرى الفلسطينيين الذين يتم التفاوض بشأنهم.

المصدر: فلسطين اليوم