لبنان: العدو الإسرائيلي يقوم بجرف عدد من المنازل في الناقورة جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 21:30

لبنان: العدو الإسرائيلي يقوم بجرف عدد من المنازل في الناقورة جنوبي لبنان

منذ 1 ساعة 25 December، 2024
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