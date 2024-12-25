فلسطين المحتلة: أمن المقاومة في غزة يضبط شبكة أجهزة تجسس في أحد مشافي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 21:30

فلسطين المحتلة: أمن المقاومة في غزة يضبط شبكة أجهزة تجسس في أحد مشافي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 25 December، 2024
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