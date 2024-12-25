وسائل إعلام “إسرائيلية”: مقاومون يستهدفون آليات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة قفين شمال طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 19:50

وسائل إعلام “إسرائيلية”: مقاومون يستهدفون آليات الاحتلال بعبوة ناسفة في بلدة قفين شمال طولكرم

منذ 16 mins 25 December، 2024
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