لبنان: قوات العدو تنفذ تفجيراً كبيراً في بلدة كفركلا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 25 2024 - 19:50

لبنان: قوات العدو تنفذ تفجيراً كبيراً في بلدة كفركلا جنوب لبنان

منذ 59 mins 25 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة