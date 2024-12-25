قناة 14 العبرية: إصابة واحدة على الأقل جراء عملية دهس قرب مفترق غوش عتصيون جنوبي بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 25 2024 - 19:50

قناة 14 العبرية: إصابة واحدة على الأقل جراء عملية دهس قرب مفترق غوش عتصيون جنوبي بيت لحم

منذ 1 ساعة 25 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة