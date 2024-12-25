الاعلام العبري: صافرات الإنذار تدوي في عسقلان خشية تسلل طائرة مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 18:02

الاعلام العبري: صافرات الإنذار تدوي في عسقلان خشية تسلل طائرة مسيرة

منذ 34 mins 25 December، 2024
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