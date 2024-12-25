الوكالة الوطنية: فرق الهندسة في الجيش اللبناني فجرت ذخائر وقذائف غير منفجرة من مخلفات الحرب في منطقة القليلة في قضاء صور – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 18:04

الوكالة الوطنية: فرق الهندسة في الجيش اللبناني فجرت ذخائر وقذائف غير منفجرة من مخلفات الحرب في منطقة القليلة في قضاء صور

منذ 37 mins 25 December، 2024
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