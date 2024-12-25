فلسطين المحتلة مصادر اعلامية: انتشار مكثّف لقوات الاحتلال خلف المستشفى الحكومي بمدينة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 18:02

فلسطين المحتلة مصادر اعلامية: انتشار مكثّف لقوات الاحتلال خلف المستشفى الحكومي بمدينة طولكرم

منذ 1 ساعة 25 December، 2024
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