قصف إسرائيلي عنيف على مراكز إيواء في بيت حانون شمال القطاع ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 18:02

قصف إسرائيلي عنيف على مراكز إيواء في بيت حانون شمال القطاع ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء

منذ 2 ساعة 25 December، 2024
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