العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة طولكرم ومخيمها متواصلة والاحتلال يدفع بالمزيد من التعزيزات إلى المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 16:14

العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة طولكرم ومخيمها متواصلة والاحتلال يدفع بالمزيد من التعزيزات إلى المنطقة

منذ 1 ساعة 25 December، 2024
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