حركة حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 16:12

حركة حماس: مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي

منذ 2 ساعة 25 December، 2024
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